Заболеваемость ОРВИ сократилась в Липецкой области на 5,5% за неделю
За минувшую неделю в Липецкой области зарегистрировано свыше 4,5 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Количество заболевших снизилось на 5,5%.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость ниже эпидпорога на 18%, пишет GOROD48. Случаи гриппа в Липецкой области не зарегистрированы.
В Липецке ОРВИ заболели больше 3 тыс. человек. Специалисты отмечают превышение эпидемического порога среди взрослого населения. В основном граждане заболевают коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось о сокращении заболеваемости ОРВИ в Волгоградской области. Показатель заболеваемости значительно ниже эпидпорога.