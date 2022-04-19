Российские средства ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в Донецкой области

Российские военные сбили в Донецкой области украинский истребитель МИГ-29, заявил 19 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что истребитель был сбит в воздухе в районе населенного пункта Малиновка.

Также Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У» на Украине.

Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России нанесены удары по 60 военным объектам Украины. В районах населенных пунктов Червоная Поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У», — рассказал Конашенков.

Кроме того, поражены 25 пунктов управления украинских подразделений, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, две зенитные ракетные пусковые установки «Бук-М1», 1214 мест сосредоточения живой силы противника.

17 апреля российские средства ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в Харьковской области. Кроме того, российскими силами около населенного пункта Преображенское в Павлоградской области был сбит беспилотный летательный аппарат.

До этого, 15 апреля, российские военные предотвратили попытку украинских националистов нанести поражение Каховской ГЭС. По словам Конашенкова, дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», которые были сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. Осколки одной из них упали на город Новая Каховка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».