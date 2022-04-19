Москва и «Росатом» объявили конкурс для технологических стартапов

Московский инновационный кластер в партнерстве с «ИнноХабом» — бизнес-акселератором «Росатома» — объявил технологический конкурс «New Tech Росатом 2022». Его цель — поиск новых идей, которые могут быть востребованы в госкорпорации. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, к участию приглашают проекты в области импортозамещения, ориентированные на российский рынок.

«Стартапы смогут получить гранты до пяти миллионов рублей, а лучшие инновационные решения будут рекомендованы к внедрению в экосистему госкорпорации "Росатом". Еще конкурс поможет предпринимателям в масштабировании их проектов и поиске инвесторов», — отметила Сергунина.

К участию приглашают компании из таких отраслей, как электроника, станкостроение и робототехника, металлургия, цифровой инжиниринг, водородная энергетика, аддитивные технологии и т. д. При этом внутри конкурсных направлений, как заявляют организаторы, есть свои приоритеты. Например, в электронике это микрочипы и системы управления для энергетики, а в металлургии — материалы на основе редких и тугоплавких металлов и их соединений.

С полным перечнем конкурсных направлений можно ознакомиться на платформе Московского инновационного кластера i.moscow https://i.moscow/. Там же до 15 мая включительно будут приниматься заявки от участников, сообщил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Всем участникам, успешно прошедшим отборочные этапы, гарантирована экспертная оценка и консультационная поддержка в подготовке итоговой презентации. Результаты конкурса подведут в июне этого года. Лучшие проекты определят специалисты «Инновационного хаба» госкорпорации «Росатом».

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.