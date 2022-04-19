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В Тверской области мужчина устроил стрельбу в бане

Его обвиняют в убийстве одного человека и покушении на убийство другого
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В Тверской области арестовали мужчину, устроившего в бане стрельбу, в результате которой погиб человек. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили «Тверские ведомости» со ссылкой на следственные органы.

По данным агентства, инцидент произошел 17 апреля в помещении бани на улице Октябрьская в городе Кимры. Между 37-летним мужчиной и его 39-летним знакомым произошел конфликт, вследствие которого первый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял огнестрельное оружие и выстрелил во второго. Мужчина скончался на месте. Стрелок попытался убить еще одного знакомого, выстрелив ему в грудь, но он выжил.

Отмечается, что место происшествия осмотрели сотрудники полиции и следователь областного Следственного комитета России (СКР). Они собрали улики и назначили проведение ряда экспертиз. Подозреваемого задержали. В отношении него возбуждены уголовные дела по факту убийства и покушения на убийство. Следственный комитет также сообщил, что расследование продолжается.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что выпускника коррекционной школы в Ивановской области обвинили в убийстве педагога. По данным следствия, молодой человек 2003 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру учительницы и нанес женщине по меньшей мере 12 ударов ножом в грудь и лицо. От полученных ранений педагог скончалась на месте преступления.

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