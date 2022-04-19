В Ханты-Мансийске возбудили дело из-за танца африканки на фоне Вечного огня

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении африканской студентки за танец на фоне Вечного огня. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает URA.RU.

«Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней гражданки иностранного государства. Она подозревается в осквернении символа воинской славы России», — сказали агентству в следственном управлении региона.

Студентка исполнила непристойный танец 16 апреля у мемориала Славы, установленного в честь погибших в годы Великой Отечественной войны жителей округа. Видеозапись с танцем девушка разместила на своей странице в соцсети.

После задержания она опубликовала повторное видео, в котором извинилась за свое поведение. По словам студентки, она не знала, что этот памятник так значим для горожан, и не хотела никого оскорбить.

Днем ранее на военном кладбище в Таллине вандалы осквернили памятник советскому воину-освободителю «Бронзовый солдат». Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении памяти умерших.