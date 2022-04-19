Звезды фигурного катания исполнили мечту детей покататься на лучшей ледовой арене

В спорткомплексе «Чкалов Арена» известные фигуристы дали мастер-класс для детей — участников социального проекта «Давай ДруЖИТЬ!», реализуемого столичным Департаментом труда и соцзащиты. Организовала мероприятие компания ASTERUS, девелопер спорткомплекса «Чкалов Арена» при поддержке ФГУП «Национальный аэроклуб России им. Чкалова».

На благотворительное спортивное мероприятие приехали воспитанники московских центров для детей-сирот, а также ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, чья мечта связана с занятиями фигурным катанием. Мастер-класс провели заслуженные мастера спорта по фигурному катанию, участники и призеры Олимпийских игр, российских и международных чемпионатов — Александр Энберт, Максим Маринин, Игорь Чудин. Они показали ребятам технику и базовые элементы, с которых начинается путь в их любимый вид спорта.

«Участвовать в мероприятии такого плана особенно приятно. Надеюсь, что мы помогли ребятам сделать первый шаг к их мечте, и они продолжат заниматься фигурным катанием. Очень рад вновь оказаться на льду «Чкалов Арены», качество которого я как профессиональный спортсмен оценил по достоинству», - сказал олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по фигурному катанию Максим Маринин.

«Встреча с людьми, добившимися успеха в своей сфере, может стать для ребенка мощным мотиватором на пути к достижению целей. Поэтому мы очень благодарны фигуристам за интерес к проекту и внимание к нашим воспитанникам, а также большое спасибо компании ASTERUS, девелоперу «Чкалов Арены» - они организовали для ребят настоящий праздник», — отметила Елена Зайцева, начальник Управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних столичного Департамента труда и соцзащиты.

Проект «Давай ДруЖИТЬ!», который реализует столичный Департамент труда и соцзащиты, уже помог большому количеству подростков из центров содействия семейному воспитанию исполнить мечты, завязать новые знакомства, обрести постоянных наставников. Перейти на страницу социального проекта.

Поддержание здорового образа жизни и развитие спортивной составляющей — часть большого проекта застройки, который ASTERUS реализует в Тушинской пойме. В спорткомплексе «Чкалов Арена», открывшемся в 2021 году, созданы все условия для любительских занятий спортом и подготовки профессиональных спортсменов. В составе комплекса - ледовая арена с двумя площадками олимпийского и североамериканского стандарта и специализированный центр хоккейной подготовки. При реализации проекта внедрено рекордное количество инноваций, включая «умную» систему климат-контроля на ледовых площадках, которая позволяет поддерживать разную температуру на уровне коньков и головы спортсменов. В девелоперской компании отметили, что спорткомплекс «Чкалов Арена» открыт не только для резидентов возводимого здесь района ALIA, но и всех жителей столицы – взрослых и детей, которые хотят заниматься спортом и с пользой проводить свободное время.