Басурин сообщил о начале штурма «Азовстали» в Мариуполе

Специальные группы начали штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, заявил в эфире «Россия 24» представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин.

«Насколько мне известно, частично штурмовые группы, которые были специально подобраны для штурма данного объекта, уже приступили к своей работе», — заявил он.

Он выразил надежду, что скоро находящиеся на территории предприятия бойцы сдадутся, и подчеркнул, что ход штурма будет зависеть от профессионализма специальных групп.

Как рассказал участвующий в блокировании боевиков боец с позывным «Манул», укрепившиеся в «Азовстали» националисты ведут себя подло. При этом они не питают надежд по поводу успеха своего сопротивления российским военным и поэтому постоянно пытаются сбежать, как правило, маленькими группами.

В свою очередь начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев предложил украинским формированиям на комбинате «Азовсталь» сдаться с 12:00. Он пояснил, что такой план предлагается из-за катастрофического положения на заводе, а также в связи с гуманными принципами. Мизинцев подчеркнул, что всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни.

17 апреля корреспондент «Известий» Семен Еремин рассказал, что завод «Азовсталь» начали обстреливать листовками с предложением сдаться. В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что Киев угрожает расстрелять украинских националистов, блокированных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, за попытки сдаться в плен ВС РФ.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».