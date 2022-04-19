Вода схлынула с трех подтопленных при паводке мостов в Татарстане
За минувшие сутки от воды освободились три моста и 13 участков дорог в Татарстане. По данным МЧС, в республике сохраняется подтопление около 50 приусадебных участков.
По результатам мониторинга паводковой обстановки вода схлынула с двух мостов в Буинском районе — у сел Кият и Черки-Кильдуразы. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Кроме того, прекратилось подтопление моста у села Слобода Архангельская в Новошешминском районе.
От воды освободились четыре приусадебных участка в Семиозерке Высокогорского района и пять участков в селе Кибячи Пестречинского района. Подтопление прекратилось на четырех участках населенного пункта Теплое Болото в Мамадышском районе.
По данным МЧС, пока сохраняется подтопление одного моста в Нурлатском районе, восьми участков дорог, а также 50 участков в Высокогорском районе.
Ранее сообщалось, что во Владимирской области из-за паводка отрезаны от большой земли четыре деревни.