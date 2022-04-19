МО РФ опубликовало новые списки погибших украинских военных в ходе спецоперации

Министерство обороны РФ 19 апреля опубликовало новые списки погибших украинских военных в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

«Продолжаем публиковать отдельные данные о потерях Национальной гвардии Украины, полученные из реальных украинских документов. Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 1-й бригады оперативного назначения НГУ имени Петра Дорошенко (в/ч 3027) (по состоянию на 29 марта 2022 года)», — говорится в сообщении МО РФ в Telegram.

По данным ведомства, в представленных документах сведения о раненых, погибших и совершивших самоубийство военнослужащих, обстоятельства их гибели и места захоронения.

«Документы, имеющиеся в распоряжении Минобороны России, также свидетельствуют о большом количестве дезертировавших военнослужащих, раненых и пропавших без вести», — добавили в ведомстве.

18 апреля Минобороны РФ также показало списки погибших украинских военных и наемников. Тогда сообщалось о 23 367 погибших, среди них есть и старшие офицеры, в том числе подполковник Александр Гавришенко, погибший 4 марта во время боев в Мариуполе, а также подполковник Гаврушенко, причиной смерти которого указано «огнестрельное сквозное ранение средней трети левой голени, геморрагический шок III степени».

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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