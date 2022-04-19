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Проректор и главный бухгалтер университета в Мурманске предстанут перед судом

Их обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями
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Проректор и главный бухгалтер одного из университетов Мурманска предстанут перед судом по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Материалы уголовного дела переданы в Первомайский районный суд. Об этом Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Мурманской области сообщило информационному агентству «Би-порт» во вторник, 19 апреля.

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год сотрудники университета выплачивали себе премии за оказание платных услуг по программам дополнительного профессионального образования.

При этом денежные средства предназначались на иные расходы учебного заведения, в частности на учебные пособия, бумагу, тонеры, картриджи, развитие учебной базы и обновление программного обеспечения. Ущерб университету составил 5,8 млн рублей.

«Их незаконные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов университета и охраняемых законом интересов общества и государства», — заявили в Следственном комитете.

По данным издания, были проведены обыски, выемки и допросы свидетелей. Проректор и главный бухгалтер не признали вину. В рамках следствия на их недвижимость и банковские счета наложен арест на сумму более 6 млн рублей. Областная прокуратура сообщила, что обвиняемым грозит лишение свободы до четырех лет.

Ранее, 31 марта, сообщалось, что в Липецкой области возбуждены уголовные дела в отношении декана и преподавателя экономического факультета местного вуза. Их подозревают в получении взятки и посредничестве. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве».

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