В Орловской области начальника изолятора временного содержания заподозрили в превышении полномочий

В Орловской области следственными органами проводится проверка в отношении начальника изолятора временного содержания (ИВС) «Мценский» по факту превышения должностных полномочий. Об этом сообщает во вторник, 19 апреля, городской портал Infoorel.ru.

По данным следствия, в сентябре прошлого года подозреваемый дал своему подчиненному незаконное указание доставить одного из арестованных в лечебное учреждение Мценска, где тот встречался с посторонними лицами.

Отмечается, что тем самым руководитель ИВС допустил нарушение служебной дисциплины, касающееся правил содержания лиц, находящихся под стражей, а также порядка их медико-санитарного обеспечения.

«Начальником УМВД назначено проведение служебной проверки. При подтверждении вины сотрудника ОВД он понесет наказание в установленном законом порядке», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе главка МВД по региону.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

На прошлой неделе, 14 апреля, сообщалось, что в Амурской области перед судом предстанет глава Благовещенского района по обвинению в превышении должностных полномочий. Обвиняемый способствовал в присвоении муниципального земельного участка площадью более 6 га.