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В Москве отметили рост числа пользователей турсервиса Russpass

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Менее чем за два года работы российского туристического сервиса Ruspass его аудитория выросла до трех миллионов пользователей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. «Число партнеров проекта тоже растет, сейчас их уже 1,7 тысячи. Это туроператоры, гостиницы, экскурсионные бюро, музеи. В тройке самых популярных функций Russpass — бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей и подбор готового тура», — рассказала Сергунина.

Лидером среди возможностей ресурса стало бронирование номеров в отелях: этой функцией посетители онлайн-площадки пользуются чаще всего. Функционал предусматривает поиск отеля не только по основным параметрам — городу и датам заезда, но и по индивидуальным пожеланиям клиента, включая число звезд у гостиницы и ориентировочная стоимость проживания. Клиент может посмотреть фотографии номеров и интерьеров отеля и ознакомиться со списком услуг, включенных в стоимость номера.

Сервис Ruspass также поможет посетителям с поиском готового тура, а также даст возможность сориентироваться в достопримечательностях и событиях в разных городах России, чтобы облегчить выбор направления для экскурсионной или самостоятельной поездки. Всего на Russpass доступно 25 услуг и сервисов, которые позволяют спланировать путешествие, размещено более 4,5 тысячи туристических предложений.

Здесь можно найти не только многодневные туры в Карелию, на Байкал, в Дагестан или на Сахалин, путешествия выходного дня по Санкт-Петербургу и Москве, но и короткие пешеходные маршруты. Например, Russpass приглашает прогуляться по экотропам национального парка «Лосиный Остров», историческим улицам Москвы, местам в Санкт-Петербурге, связанным с основателем города на Неве — Петром I. В сервисе даже можно зарезервировать столик в ресторане. А в рамках проекта «Два города — миллион впечатлений» на Russpass опубликован календарь событий Москвы и Санкт-Петербурга.

Сервис создан по инициативе правительства Москвы и совершенствуется вместе со всеми регионами России.

Мероприятия самых разных проектов столицы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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