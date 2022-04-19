Белгородский губернатор Гладков заявил об обстреле села Головчино со стороны Украины

Украинские военные обстреляли еще одно село в Белгородской области со стороны Украины. Как сообщил 19 апреля губернатор региона Вячеслав Гладков, атаке ВСУ подверглось село Головчино.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сейчас идет подомовой обход. Более подробную информацию дам позже», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позже Гладков также отметил, что в результате атаки Украины пострадали три человека. Один уже выписан и находится на амбулаторном лечении. Две женщины остаются в больнице под наблюдением квалифицированных врачей.

Губернатор побывал на месте событий. По словам главы региона, в результате обстрела также повреждено более 30 домов. От пострадавшего села Головчино до границы с Украиной — около 10 км.

Ранее, 14 апреля, Гладков также сообщил об обстреле села Сподарюшино в его регионе. По словам губернатора, обстрел также производился со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения не было. При этом, по данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в селе Сподарюшино пострадали два ребенка — граждане Украины 5 и 17 лет. Один из них находился в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести.

В тот же день ВСУ в Белгородской области обстреляли село Журавлевка. В данном населенном пункте был объявлен режим ЧС, а все его жители вывезены за пределы его территории, отметил глава края. В результате обстрела пострадал местный житель 37 лет — он получил легкое осколочное ранение в предплечье.

14 апреля информация о нападении на российский населенный пункт пришла и из Брянской области, где произошел обстрел поселка Климово. По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Зафиксированы повреждения зданий. Возбуждено уголовное дело.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Украина в ответ на спецоперацию в последние недели начала совершать провокационные действия и обстреливать приграничную российскую территорию, подвергая опасности мирных жителей областных населенных пунктов.

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