Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокацию с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области, чтобы обвинить в этом российские войска. Такое заявление во вторник, 19 апреля, сделало Министерство обороны РФ.

«По имеющейся достоверной информации служба безопасности Украины готовит очередную чудовищную провокацию для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей в Одесской области», — подчеркнул начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Он считает, что для совершения преступления Украина собирается переодеть военных одного из подразделений службы безопасности в форму военнослужащих РФ и осуществить демонстративный расстрел мирных жителей.

Военачальник подчеркнул, что зверские видео с участием якобы российской армии будут использованы информационными агентствами Украины и Запада для нового вброса фейков.

Мизинцев уверен, что планируемая провокация демонстрирует полное игнорирование всех моральных норм и международного гуманитарного права.

«Заблаговременно предупреждаем страны «цивилизованного Запада» во главе с США, что Российская Федерация имеет оперативную доказательную базу о готовящихся очередных ужасных преступлениях киевского режима», — заверил он.