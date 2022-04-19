Из Мариуполя в ДНР эвакуировали за сутки 569 человек

За сутки из Мариуполя в село Безыменное эвакуированы 569 человек, в том числе 98 детей. Об этом 19 апреля заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За минувшие сутки, с 08:00 18 апреля до 08:00 19 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 569 человек, включая 98 детей», — говорится в Telegram-канале штаба.

Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 19 945 человек.

Ранее, 17 апреля, сообщалось, что за минувшие сутки эвакуированы более 526 жителей Мариуполя, включая 64 ребенка. Подчеркивалось, что они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутом силами МЧС ДНР.

За день до этого начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев сообщил, что пропускные пункты располагают достаточным количеством транспорта для перевозки людей к местам проживания или в пункты временного размещения.

Кроме того, российская сторона ежедневно открывает гуманитарные коридоры для желающих покинуть территорию Украины на харьковском и мариупольском направлениях.

Украинские беженцы продолжают прибывать на территорию России. По данным на 19 апреля общее число беженцев с Украины и Донбасса, пересекших границу с РФ, превысило 878 тыс. человек.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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