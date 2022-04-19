СКР возбудил дело против обстрелявшего ДНР командира украинского батальона

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против командира батальона на Украине, который причастен к обстрелам мирного населения в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится на сайте ведомства 19 апреля.

По версии следователей, в воскресенье, 17 апреля, командир 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ майор Святослав Заяц со своими подчиненными обстрелял из минометов калибра 120 мм объектов гражданскую инфраструктуру в селе Широкая Балка города Горловки. СК отмечает, что было выпущено не менее 14 артиллерийских мин.

Помимо этого возбуждены еще два уголовных дела по той же статье УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации» после неоднократных обстрелов Донбасса 17–18 апреля.

«В результате этих преступлений один человек погиб, 15 мирных жителей ранены, в их числе трое несовершеннолетних. Также от попаданий снарядов повреждено более 40 домов. Еще 16 человек, которые были ранены в период с 28 марта по 17 апреля, обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что военные Украины устроили обстрелы в городах Первомайск и Рубежное на территории Луганской Народной Республики. Две женщины 1963 и 1952 годов рождения были ранены, также поврежден ряд жилых домов.

С 18 на 19 апреля Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецкую Народную Республику 29 раз. В результате этого ранены семь мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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