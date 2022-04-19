Прямой эфир
Наука
Минпросвещения заявило о планах ввести изучение истории с первого класса
Мир
СКР возбудил дело против обстрелявшего ДНР командира украинского батальона
Общество
Путин поприветствовал участников школьного исторического форума «Сила — в правде!»
Происшествия
Три человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины под Белгородом
Мир
Набиуллина сообщила о подготовке РФ исков для возврата международных резервов
Мир
Минобороны РФ отчиталось о подавлении 13 опорных пунктов ВСУ
Мир
Трамп заявил о необходимости переговоров России и Украины
Мир
Басурин назвал фейком информацию о гражданских лицах на «Азовстали»
Армия
В МИДе назвали западное оружие для Киева законной целью военных РФ
Мир
Басурин сообщил о начале штурма «Азовстали» в Мариуполе
Мир
В МО сообщили об ударе ВСУ по мирным жителям села Пологи в Запорожской области
Сюжет:

СКР возбудил дело против обстрелявшего ДНР командира украинского батальона

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело против командира батальона на Украине, который причастен к обстрелам мирного населения в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится на сайте ведомства 19 апреля.

«Взял гранату на случай, если попытаются взять в плен»
Прошедшие штурм Мариуполя бойцы рассказали о своих сражениях

По версии следователей, в воскресенье, 17 апреля, командир 13-го отдельного десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ майор Святослав Заяц со своими подчиненными обстрелял из минометов калибра 120 мм объектов гражданскую инфраструктуру в селе Широкая Балка города Горловки. СК отмечает, что было выпущено не менее 14 артиллерийских мин.

Помимо этого возбуждены еще два уголовных дела по той же статье УК РФ «Жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации» после неоднократных обстрелов Донбасса 17–18 апреля.

«В результате этих преступлений один человек погиб, 15 мирных жителей ранены, в их числе трое несовершеннолетних. Также от попаданий снарядов повреждено более 40 домов. Еще 16 человек, которые были ранены в период с 28 марта по 17 апреля, обратились за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что военные Украины устроили обстрелы в городах Первомайск и Рубежное на территории Луганской Народной Республики. Две женщины 1963 и 1952 годов рождения были ранены, также поврежден ряд жилых домов.

С 18 на 19 апреля Вооруженные формирования Украины (ВФУ) обстреляли Донецкую Народную Республику 29 раз. В результате этого ранены семь мирных жителей, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Россия 24 февраля начала операцию с целью защиты мирного населения Донбасса на фоне обострения в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022