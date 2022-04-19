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Минобороны РФ отчиталось о подавлении 13 опорных пунктов ВСУ

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Россия подавила 13 опорных пунктов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.) России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, российская авиация нанесла удары по 60 военным объектам Украины. Он уточнил, что в районах населенных пунктов Червоная поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Кроме того, отметил представитель Минобороны РФ, поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29.

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Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в заложниках 6208 иностранных граждан из девяти стран. По его словам, людей используют в качестве живого щита.

Тогда же Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, средства ПВО ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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