Минобороны РФ отчиталось о подавлении 13 опорных пунктов ВСУ

Россия подавила 13 опорных пунктов подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС (Воздушно-космических сил. — Ред.) России подавлено 13 опорных пунктов подразделений украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах населенных пунктов Славянск, Барвенково и Попасная», — сказал он на брифинге.

По словам Конашенкова, российская авиация нанесла удары по 60 военным объектам Украины. Он уточнил, что в районах населенных пунктов Червоная поляна и Балаклея уничтожены два склада хранения головных частей тактических ракет «Точка-У». Кроме того, отметил представитель Минобороны РФ, поражены три пункта управления украинских войск и 53 района сосредоточения живой силы и военной техники противника.

Также российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Малиновка Донецкой области сбит в воздухе украинский истребитель МиГ-29.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские националисты удерживают в заложниках 6208 иностранных граждан из девяти стран. По его словам, людей используют в качестве живого щита.

Тогда же Конашенков сообщил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Кроме того, средства ПВО ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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