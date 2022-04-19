В МО сообщили об ударе ВСУ по мирным жителям села Пологи в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по мирным жителям села Пологи в Запорожской области. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает Минобороны РФ.

«Очередное преступление против мирных жителей совершили подразделения вооруженных сил Украины, нанеся удар по селу Пологи, находящийся на контролируемой российскими войсками территории Запорожской области», — говорится в сообщении.

Предположительно, удар был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам, в которых находились проживавшие там люди. В результате обстрела пострадали частные домостроения. Кроме того, пожилая женщина была госпитализирована со множественными осколочными ранениями лица.

Как рассказала местная жительница, она первая проснулась от звуков удара.

«Выбежала — окна нет. Здесь все горит. Я еще испугалась, потому что у соседки газовый баллон стоял. Мы потом, дети, выскочили, в чем лежали, том и выскочили. Я помню я слышала три громких взрыва. Потом бабушку здесь привалило, но она выбралась. Вся была в крови. Все лицо в крови у нее было. Осколками лицо все было...» — пояснила она.

Женщина рассказала, что пострадавшую повезли в военный госпиталь, чтобы обработать раны и убрать осколки. По словам местной жительницы, удары были нанесены со стороны Гуляй-Поля.

17 апреля ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), выпустив 10 ракет из системы залпового огня «Град». В тот же день в ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ освобожденных территорий Донбасса были ранены 26 мирных жителей.

15 апреля в Генпрокуратуре Луганской Народной Республики (ЛНР) заявили о гибели 32 мирных жителей в результате обстрелов украинских военных с 18 февраля. Также сообщается, что 51 человек получил ранения.

7 апреля оказавшийся в плену у сил ДНР мобилизованный украинец Вячеслав Омерченко заявил, что руководство подразделений ВСУ отдавало приказ солдатам стрелять по мирным жителям в Волновахе. По его словам, украинских военнослужащих заставляли уничтожать инфраструктуру и устанавливать в зданиях минные растяжки.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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