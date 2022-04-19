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Ученые дали советы для долгого и крепкого сна

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Занятие прогрессивной мышечной релаксацией поможет человеку улучшить сон и увеличить его пользу. К такому выводу пришли американские ученые Калифорнийского и Пристонского университетов по результатам исследования, сообщила 18 апреля газета Daily Mail.

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В эксперименте приняли участие 50 человек. Им предложили дневной сон. Перед сном половина из них слушала десятиминутную запись для занятия прогрессивной мышечной релаксацией, при этом напрягая и расслабляя большие группы мышц. Другая десять минут слушала музыку Вольфганга Амадея Моцарта.

«Испытуемые, занимающиеся прогрессивной мышечной релаксацией, во сне показали более высокую ритмическую активность правого полушария мозга, что наблюдается у хорошо отдохнувших людей. По сути, прогрессивная релаксация перед сном поддержала некоторые восстановительные потребности, о которых обычно заботится сон. Занятия прогрессивной мышечной релаксацией могут сделать его более глубоким», — приводит издание слова ведущего доктора исследования Кэтрин Саймон.

Она объяснила, что благодаря действию данной техники во время сна лучше восстанавливаются другие функции, такие как память или эмоциональное здоровье. Саймон подчеркнула, что видео и аудио, в которых разъясняется, как правильно использовать прогрессивную мышечную релаксацию, можно найти в интернете.

Прогрессивная мышечная релаксация основана на физиологическом факте: после периода сильного напряжения любая мышца автоматически глубоко расслабляется. Следовательно, чтобы добиться глубокой релаксации всех скелетных мышц, нужно одновременно или последовательно сильно напрягать все эти мышцы.

Неделю назад врач Грег Поттер рассказал, как может отразиться на здоровье недостаток сна. По его словам, недосыпание ослабляет иммунную систему, что увеличивает риск респираторных инфекций, таких как простуда. Эксперт также отметил, что недостаточное количество сна может привести к ожирению.

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