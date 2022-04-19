Прямой эфир
Сюжет:

Макрон заверил в отсутствии необходимости российского газа для Франции

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в газе из России. Об этом он сказал 18 апреля в интервью телеканалу France 5.

Банковский просчет: с чем связаны сбои в оплате российского газа
И как Москва ответит на попытки западных стран вытеснить наших поставщиков сырья

При этом Макрон отметил, что другие европейские государства зависимы от российских энергоресурсов. По его словам, Париж рассматривает вопрос покупки газа у других стран, а не у РФ.

Французский лидер также сообщил, что планирует обсудить с президентом США Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

16 апреля заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев выразил мнение, что текущая динамика восполнения запасов газа в подземных хранилищах Европы указывает на то, что с закачкой пока не всё благополучно.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

5 апреля немецкая газета Die Welt писала, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022