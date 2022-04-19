Макрон заверил в отсутствии необходимости российского газа для Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не нуждается в газе из России. Об этом он сказал 18 апреля в интервью телеканалу France 5.

При этом Макрон отметил, что другие европейские государства зависимы от российских энергоресурсов. По его словам, Париж рассматривает вопрос покупки газа у других стран, а не у РФ.

Французский лидер также сообщил, что планирует обсудить с президентом США Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

16 апреля заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев выразил мнение, что текущая динамика восполнения запасов газа в подземных хранилищах Европы указывает на то, что с закачкой пока не всё благополучно.

13 апреля президент России Владимир Путин рассказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с РФ, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. По его словам, везде растут и цены, и инфляция зашкаливает — для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

5 апреля немецкая газета Die Welt писала, что запрет на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы с пустыми полками и без рычагов давления на Москву. Отмечалось, что члены Евросоюза по-разному относятся к введению данного запрета.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе, о которой президент РФ объявил 24 февраля.

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