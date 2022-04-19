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В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны Украины четырьмя снарядами

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку
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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация в Донбассе 19 апреля. Текстовая трансляция
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«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 08:30 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район). Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

Днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град». Всего было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.

17 апреля ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 10 ракет из «Града». В тот же день в ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ освобожденных территорий Донбасса ранено 26 мирных жителей.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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