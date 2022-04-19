В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны Украины четырьмя снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 122 мм. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению 08:30 — населенный пункт Марьинка — город Донецк (Петровский район). Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
Днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по Петровскому району Донецка, использовав ракеты «Град». Всего было выпущено 20 ракет. Также зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по Горловке и Верхнеторецкому. Огонь велся, в частности, из минометов и артиллерийских установок.
17 апреля ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 10 ракет из «Града». В тот же день в ДНР сообщили, что в результате обстрела ВСУ освобожденных территорий Донбасса ранено 26 мирных жителей.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.
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