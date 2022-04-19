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Минфин Казахстана оценил ущерб от аварии на КТК в $220-330 млн

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Ущерб Казахстану из-за ограничения экспорта нефти по причине поломки наливного оборудования Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море оценивается в 100–150 млрд тенге ($220–330 млн). Об этом 19 апреля заявил министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

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«Точную цифру на данном этапе пока никто не может сказать, поскольку всё зависит от того, за какой срок исправят эти нарушения и будут ли дальше какие-то санкционные меры, а так пока оцениваем в пределах 100–150 млрд тенге», — сказал он журналистам в кулуарах правительства, отвечая на соответствующий вопрос.

20 марта в районе морского терминала КТК были зафиксированы аномальный шторм более 5 баллов и 11-балльный ветер. Катаклизм привел к повреждениям инфраструктуры одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-3. Оказались смещены силовой каркас одного из плавучих шлангов и защита. Сотрудники консорциума обнаружили неисправность и временно вывели устройство из эксплуатации для проведения промывки и ремонта.

22 марта КТК приостановил работу еще одного устройства — ВПУ-2 на морском терминале из-за обнаружения критических повреждений шлангов. Как отметили в КТК, ремонт займет достаточное количество времени по причине неблагоприятного прогноза погоды, а также в связи с ожиданием номинации танкеров для промывки.

В тот же день сообщалось, что отгрузка нефти на морском терминале КТК оказалась под угрозой из-за повреждений инфраструктуры порта и санкций Запада. Как отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Евросоюз угрожает ввести санкции против нефти из России, что создает «идеальный шторм», который может подкинуть цены на нефть выше $130 за баррель. По словам эксперта, это является риском возникновения дефицита.

Терминалы КТК в Новороссийске — главные ворота для выхода казахстанской нефти на рынки Европы и Северной Америки. Мощность магистрали составляет 67 млн т нефти в год. В случае ее остановки американским и европейским потребителям придется либо искать новых поставщиков, либо Казахстану понадобится переводить свои потоки на маршрут нефтепровода Баку — Тбилиси — Джейхан, а это займет много времени.

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