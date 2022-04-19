На химическом заводе в Луизиане произошла утечка хлора

Недалеко от американского города Плакемин (округ Ибервиль, штат Луизиана, США) в понедельник, 18 апреля, произошла утечка токсичного хлора на химзаводе компании DOW.

«Подразделения экстренного реагирования штата Луизиана работают над утечкой хлора на химическом заводе DOW в округе Ибервиль», — говорится в сообщении полиции штата в Twitter.

Как отмечает «Газета.Ru», горожанам (около 7 тыс. человек) в целях безопасности предписано немедленно укрыться в своих домах, плотно закрыть все окна и выключить кондиционеры. Кроме того, стражи правопорядка перекрыли проходящее вблизи завода шоссе.

Как отмечает телеканал WAFB 9, утечка произошла из-за пожара, который к настоящему моменту был потушен. По его информации уровень хлора за пределами завода не был опасно высоким. Из-за этого приказа об эвакуации не поступало.

В конце марта из-за утечки хлора в центре водных видов спорта Aquatics Centre в Лондоне пострадали 29 человек. Их госпитализировали, еще 48 человек медики осмотрели на месте.