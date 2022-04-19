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Россияне назвали лучшие города для семейной жизни

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Почти половина россиян придерживаются мнения, что Москва является лучшим городом для жизни с семьей и детьми. Об этом заявил 41% опрошенных сервисом «Работа.ру» респондентов, пишет «Газета.Ru» 19 апреля.

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Участники опроса отметили развитую городскую структуру в столице (51%), а также карьерные (49%) и образовательные возможности (44%).

На втором месте расположился курортный Сочи, который отметили 36% участников опроса. В нем россиянам импонирует в первую очередь хорошая экологическая ситуация (56%), высокий уровень медицины (44%) и низкий уровень стресса и суеты (43%).

Примерно столько же жителей РФ считают, что Сочи ни в чем не уступает Санкт-Петербургу (за него проголосовали 34% анкетируемых). Северную столицу ценят за развитую инфраструктуру (51%), карьерные (46%) и образовательные возможности (35%).

В первую пятерку лучших городов России для семейной жизни также вошли Краснодар и Калининград. Опрос составлен на основе ответов 3000 пользователей сервиса из всех регионов России.

В этот же день сообщалось о результатах опроса россиян сервисом SuperJob, которые заявили, что в среднем хотели бы получать пенсию более 45 тыс. рублей — почти в три раза выше, чем средняя пенсия по данным за 2021 год. Самые высокие ожидания оказались у москвичей, жителей Санкт-Петербурга и Хабаровска.

В январе исследование специалистов Финансового университета при правительстве РФ показало, что Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир являются городами России с самым высоким качеством жизни. Также в число лидеров попали Тула, Калуга, Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород. Список завершают Хабаровск, Астрахань и Барнаул.

В декабре 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что использование энергоэффективных технологий и внедрение электротранспорта в Москве позволило снизить вредные выбросы в атмосферу и приблизить качество воздуха в столице к лучшим стандартам.

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