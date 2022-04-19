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Макрон заверил в отсутствии необходимости российского газа для Франции

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Франция не нуждается в российском газе, несмотря на то, что Европа от него зависит, заявил в понедельник, 18 апреля, французский президент Эммануэль Макрон.

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«Мы усердно работаем над тем, чтобы закупать их [энергоносители] в другом месте. Франция в этом [в газе РФ] не нуждается на данный момент», — приводит слова французского лидера Le Parisien.

Макрон также выступил за прекращение закупок российского угля и нефти, чтобы избежать финансирования операции России по защите Донбасса. И подчеркнул приверженность санкциям как инструменту влияния на политику Москвы.

Кроме того, французский лидер не стал определять «красную линию» для ситуации вокруг Украины, в беседе с телеканалом France 5. По его словам, такое решение вовлекло бы Париж в ситуацию и сделало союзником одной из сторон конфликта, заставив вступить в противостояние с Россией.

Во время интервью Макрон сообщил о планах обсудить во вторник, 19 апреля, с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

8 апреля, президент Франции назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Париж с самого начала спецоперации не проявлял ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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