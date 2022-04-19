Более трети россиян (37%) назвали деятельность Владимира Ильича Ленина полезной для государства. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного 12 апреля Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и посвященного 152-ой годовщине со дня рождения политического деятеля в рамках специального проекта с «РИА Новости».

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Более трети (32%) считают, что Ленин принес вред и пользу для России в равных количествах, 21% опрошенных выбрали вариант о преобладании вреда, а 10% респондентов затруднились ответить.

Ранее, 12 марта, было обнародовано письмо Ленина, в котором он рассуждает об автономности Донбасса, а также о совместной обороне Украины и Донецкой Республики в начале XX века. Как отмечает лидер большевиков, региону не следует отказываться от совместных боевых действий с Украиной.

Несмотря на то, что в тексте письма обсуждается некая автономность Донбасса, позднее все эти территории вошли в состав Украины. Из письма ясно видно, что именно Владимир Ленин пытается решить вопрос с убеждением территорий присоединиться к общей обороне. В результате его стараниями Крым и Донбасс, которые еще в 1918 году могли отделиться, останутся в составе страны вплоть до XXI века.

21 февраля российский президент Владимир Путин назвал Владимира Ленина автором и архитектором современной Украины. Глава государства напомнил о приоритетах большевистской политики, в том числе намерении удержаться у власти, в результате чего было основано украинское национальное образование — новая на тот момент советская республика.