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МИД РФ поддержал запрос Калининграда на снятие запрета на пересечение границы с ЕС

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что МИД РФ поддержал обращение региона о снятии ограничений на пересечение границы с Евросоюзом в связи с тем, что ЕС открыл границу на въезд из России.

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«Предварительно, МИД России поддержал нашу инициативу, в настоящее время вопрос находится на рассмотрении других заинтересованных ведомств», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее калининградские власти в связи со спецификой географического положения региона и отсутствием авиасообщения с приграничными государствами направили официальное письмо по внесению изменений в распоряжение №763-р, которое ограничивает путешествия в другие страны. Это позволит снять запрет на проезд через наземные пункты пропуска в Литву, в том числе с целью транзита в другие субъекты России и Белоруссию.

В тот же день губернатор отметил Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с Калининградской областью. Литва предлагала данную меру на уровне Евросоюза, она содержится в пятом пакете европейских санкций: российские авиакомпании не могут летать через территорию ЕС, кроме транзита в Калининград.

Ранее, 18 апреля, порядка 1 тыс. вагонов, которые направлялись в Калининград, скопились в Литве. Проводятся продолжительные (от 7 до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего подвижного состава.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ и попросили Москву о помощи. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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