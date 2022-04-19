Губернатор Белгородской области Гладков: село Головчино было обстреляно со стороны Украины

Обстрел села Головчино со стороны Украины с повреждениями местных строений произошел в Белгородской области, о чем во вторник, 19 апреля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Был обстрел со стороны Украины села Головчино Грайворонского района. Есть разрушения. Сведений о пострадавших пока нет. Сейчас идет подомовой обход», — написал он в своем Telegram-канале.

Гладков уточнил, что более подробная информация о разрушениях будет позже. Пока он располагает сведениями об одной пострадавшей женщине.

«Ей сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор через несколько минут после первого сообщения.

15 апреля Гладков сообщал об обстреле села Сподарюшино. По его словам, тогда обстрел также производился со стороны Украины. В тот же день его заместитель Владимир Базаров заявил о повреждениях более 20 домов и школы при обстреле украинскими военными приграничного села Журавлевка.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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