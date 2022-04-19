Псаки прокомментировала получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки прокомментировала ноту России по поводу поставок вооружений Украине в ходе брифинга в понедельник, 18 апреля. Трансляция велась в YouTube-канале американской администрации.

«Я не собираюсь спекулировать по поводу пустых угроз или угроз со стороны президента [РФ Владимира] Путина или руководства России», — прокомментировала она ситуацию.

Таким образом официальный представитель Белого дома ответила американским СМИ на их сообщения о предполагаемом содержании ноты. В них указывалось, что Россия якобы предупреждает США о «непредсказуемых последствиях», с которыми Вашингтон может столкнуться в случае, если продолжит поставки вооружений Киеву.

Псаки подчеркнула, что Америка сосредоточена на отправке Украине «исторического» объема военной помощи и экономического содействия, а также на формировании нового пакета санкций против России.

Ранее, 15 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

14 апреля газета The Washington Post сообщила, что в ее редакцию поступила копия направленной Соединенным Штатам из России ноты с осуждением поставок вооружения НАТО на Украину. По данным издания, в обращении РФ призывала прекратить милитаризацию Украины.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.