Губернатор Калининградской области исключил одностороннее закрытие границы с Литвой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов во вторник, 19 апреля, заявил в интервью «РИА Новости», что Литва в одностороннем порядке не может закрыть границу с регионом.

«Нет, Литва в одностороннем порядке не может это сделать», — ответил губернатор на соответствующий вопрос.

Как уточняется, Литва предлагала данную меру на уровне Евросоюза (ЕС), она содержится в пятом пакете санкций ЕС: российские авиакомпании не могут летать через территорию ЕС, кроме транзита в Калининград.

«То есть такой казус белли не стали создавать в отношении Калининграда и оставили транзит. Я считаю, сделали достаточно разумно, в этом смысле они пока соблюдают эти свои соглашения, обязательства, хотя складывается иногда ощущение, что про право они уже забыли давно», — подытожил Алиханов.

В этот же день губернатор отметил снижение числа самолетов НАТО, зафиксированных у границ Калининградской области. Активность западной военной техники вблизи региона была выявлена ранее, в начале спецоперации России по защите Донбасса. Алиханов не стал уточнять, насколько возросла активность самолетов Балтийского флота.

Ранее, 18 апреля, порядка 1 тыс. вагонов, которые направлялись в Калининград, скопились в Литве. Проводятся продолжительные (от семи до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку на предмет соблюдения антироссийских санкций, что вызывает существенную задержку транзита грузов и порожнего подвижного состава.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Как тогда уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ и попросили Москву о помощи. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

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