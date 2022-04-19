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Аналитик Коган предсказал обвал доллара при единственном условии

Экономист Коган: для потери долларом статуса мировой валюты необходимы экстраординарные события
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Доллар не сможет повторить путь британского фунта стерлингов, статус которого пошатнулся с потерей Великобританией всех колоний. С американской валютой будет иначе, заявил во вторник, 19 апреля, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«С долларом не будет, как с фунтом. Да, со временем ее [экономику США] подвинет Китай, но юань — более закрытая история, чем доллар, поэтому его влияние растет строго пропорционально необходимости и желанию властей государства», — пояснил он в беседе с агентством «Прайм».

Коган напомнил, что Великобритания на момент ослабления фунта не была ведущей экономикой мира или экономическим «локомотивом» Европы. США сейчас — крупнейшая экономика мира, а доллар — лидер среди резервных валют даже с тенденцией к ослаблению.

«Регуляторная власть США до сих пор сильна и имеет большое влияние, поэтому в ближайшие годы не стоит ждать каких-то обвалов доллара, разве что произойдет действительно что-то экстраординарное, но это будет политическим процессом, а не экономическим», — уверен аналитик.

Ранее в этот день ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова заявила, что в текущем году рубль не должен будет упасть ни до 200 рублей за доллар, ни вновь до 100 рублей, несмотря на антироссийские санкции США.

Она пояснила, что у РФ заблокировано только около половины золотовалютных резервов (ЗВР), остальные на сумму более $300 млрд находятся в России. Данные суммы хранятся в наличной валюте, инвестиционном золоте или в китайских юанях. При этом Токио не смог заблокировать ЗВР России, которые находятся в иенах.

15 апреля, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что доллар будет стоить 85–90 рублей в конце апреля. На курс рубля при этом будут влиять геополитика, а также объем экспорта товаров и сырья из РФ, сообщил эксперт.

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