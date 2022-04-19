Минобороны заявило об уничтожении под Львовом склада иностранного оружия

Минобороны РФ доложило о выведении из строя Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ склада иностранного вооружения в районе Львова, который принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ). Такое заявление сделал 18 апреля официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — рассказал он.

Конашенков также отчитался об уничтожении высокоточными ракетными ударами 124-го объединенного центра обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ и 16 других военных объектов, из которых два опорных пункта подразделений украинских военных, места сосредоточения противника около пунктов Попасная и Барвинково и два пункта управления противника.

17 апреля представитель Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

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Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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