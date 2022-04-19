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Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения

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Россия и Вьетнам проведут международные военные учения, в ходе которых разработают нестандартные решения при выполнении боевых задач и проверят навыки командиров по управлению подразделениями в сложной обстановке. Об этом во вторник, 19 апреля, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

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Отмечается, мероприятие прошло по видеосвязи под руководством начальника регионального центра управления генерал-майора Сергея Лагуткина и начальника отдела международного военного сотрудничества полковника Ивана Тараева. Со стороны Вьетнамской Народной армии участвовали генерал-майор Дон Динь Тхань, офицеры органов военного управления.

«Полковник Иван Тараев сообщил, что целями международного учения будет совершенствование практических навыков командиров и штабов в организации учебно-боевых действий и управлении подразделениями в сложной тактической обстановке, а также разработке нестандартных решений при выполнении задач», — говорится в сообщении.

Также стороны согласовали тематику предстоящих военных учений, уточнили сроки и место их проведения, обсудили вопросы медицинского и тылового обеспечения, культурную и спортивную программы.

В ходе обсуждения было предложено название предстоящих учений — «Континентальный союз – 2022».

Ранее, 11 апреля, в пресс-службе Южного военного округа рассказали, как тренируются связисты Каспийской флотилии Военно-морского флота России. На полигоне Скорпион в Дагестане связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов (ПУС). В рамках учений военнослужащим требовалось наладить устойчивую, закрытую связь между командными пунктами и кораблями, которые выполняют задания на морских полигонах.

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