В Москве задержали двоих подозреваемых в ограблении пенсионерки

Полицейские в Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в ограблении пожилой женщины. Об этом 18 апреля сообщается на сайте столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел в вечернее время на проспекте Вернадского. Двое злоумышленников напали на 79-летнюю женщину. Один из них сорвал с ее плеча сумку, после чего оба скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию. По ее словам, ущерб составил 9,5 тыс. рублей.

Подозреваемых удалось задержать по горячим следам. Ими оказались приезжие 24 и 40 лет. Старший мужчина ранее был судим. Установлено, что сумку потерпевшей нападавшие выбросили, а деньгами распорядились по своему усмотрению. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранты арестованы, отмечает агентство городских новостей «Москва».

8 апреля в Москве сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ограблении двух женщин. Им оказался 35-летний ранее судимый безработный. Возбуждены уголовные дела о грабеже. Мужчина заключен под стражу, в настоящее время его проверяют на причастность к другим преступлениям.