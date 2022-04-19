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Аналитик призвал не хранить деньги на банковской карте

Аналитик Власов рассказал, где лучше хранить безналичные деньги
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Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов посоветовал не хранить деньги на банковской карте в целях безопасности.

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В беседе с «Москвой 24» 18 апреля специалист пояснил, что лучше всего использовать для хранения денег сберегательный счет.

«На карте, которой вы постоянно пользуетесь, особенно при онлайн-покупках, в магазин с которой ходите, лучше деньги не хранить, а перевести их на сберегательный счет, который вы можете пополнять или, наоборот, с него забирать сумму без всяких штрафов», — посоветовал Власов.

Аналитик отметил, что на банковской карте лучше держать небольшую сумму денег для определенных покупок и пополнять ее по мере надобности, пишет Pravda.Ru. Эта схема не только защитит денежные средства от мошенников, но и поможет управлять семейным бюджетом, пишет сайт aif.ru.

15 апреля ЦБ рекомендовал кредитным организациям отключать онлайн-доступ к счету при подозрительных операциях. Вместе с тем рекомендуется проинформировать клиента о временной блокировке и о причине данной меры. Банки могут возобновить онлайн-доступ к счетам после личного обращения потребителя.

Ранее в этот день специалист по мобильным киберугрозам в «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев предупредил, что после удаления приложений российских банков из App Store и Google Play пользователи рискуют столкнуться с вредоносным ПО, которое мошенники начнут размещать на сторонних ресурсах под видом легитимных приложений.

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