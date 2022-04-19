Республиканец выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Соединенным Штатам не нужно «испытывать удачу», поэтому следует отказаться от идеи включить Швецию и Финляндию в состав НАТО. Такое мнение в своей статье для The American Conservative выразил в понедельник, 18 апреля, политолог и политик, бывший идеолог палеоконсервативной фракции Республиканской партии Патрик Бьюкенен.

Как подчеркнул эксперт, согласно статье пятой договора НАТО, в случае вступления Финляндии или Швеции в конфронтацию с Россией, США будут обязаны вступить в войну. Однако Вашингтону необходимо оставить себе возможность «свободы действий» в случае начала международного конфликта.

По словам политика, Финляндия была нейтральной во время холодной войны, а Швеция — вообще со времен походов Наполеона. США же от их нейтралитета никак не пострадали.

«Какая польза нашей стране, США, быть вынужденной воевать с государством, обладающим самым большим в мире запасом ядерного оружия (Россией — Ред.), из-за какой-то ссоры в Балтийском море или Финском заливе, которая нас не касается?» — отметил Бьюкенен.

Сейчас, указал политик, США вольны реагировать или не реагировать по своему усмотрению, в зависимости от своей собственной оценки рисков и выгод.

«Зачем отказываться от свободы действий в будущем столкновении с нашим главным противником?» — задается вопросом республиканец.

По утверждению Бьюкенена, именно свобода «запутывать союзы», позволила Америке оставаться в стороне от обеих мировых войн в течение нескольких лет после их начала.

Сегодня США не просто возглавляют альянс из 30 стран, но и хотят включить в НАТО две страны, при этом финско-российская граница имеет протяженность в более 1270 км.

В заключении политолог поинтересовался, как долго в случае конфликта продлится «удача» Соединенных Штатов.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Она подчеркнула, что власти этих стран должны понимать последствия такого шага для двусторонних отношений с Россией, а также в целом европейской архитектуры безопасности, находящейся в кризисном состоянии.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами Североатлантического альянса уже этим летом и что вопрос активно обсуждается.

В тот же день член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что вступление этих стран в НАТО не пойдет им на пользу. По его словам, альянсу выгодно членство Финляндии, поскольку это позволит ему приблизиться к России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.

3 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс найдет способы быстро принять Финляндию и Швецию в свой состав, если эти страны захотят войти в блок.