Kyodo сообщило о намерении Токио предоставить Киеву спецодежду и беспилотники

Правительство Японии в рамках помощи Украине намерено выделить костюмы и маски химзащиты, а также беспилотники, сообщил агентству Kyоdo в понедельник, 18 апреля, информированный источник.

Также в этот день премьер-министр Фумио Кисида и президент Швейцарии Иньяцио Кассис договорились в сохранить «жесткие» санкции в отношении России в связи с ее спецоперацией по защите населения Донбасса, сообщило министерство иностранных дел Японии.

В марте глава правительства Японии Кисида распорядился доставить военными самолетами пуленепробиваемые жилеты и каски на Украину через Польшу. Тогда же сообщалось, что беженцы с Украины, которых примет у себя Япония, получат годовую визу на пребывание в стране и возможность работать, сообщал министр юстиции Японии Ёсихиса Фурукава.

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Японии выделит стране помощь в размере 13 млрд иен (около $102 млн). Украинский премьер также отметил, что переговоры о финансовой помощи Киев ведет «на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь».

12 апреля власти Японии утвердили дополнительные санкции против 398 человек и 28 организаций из России. Рестрикциям, в частности, подверглись депутаты Госдумы. Кроме того, Токио утвердил заморозку активов Сбербанка и Альфа-банка с 12 мая.

8 апреля Токио объявил о дополнительных санкциях против России. В частности, анонсировалось, что будет введен запрет на импорт из России угля, машинного оборудования, водки и некоторых видов древесины.

Санкции в отношении России зарубежные страны вводят на фоне операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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