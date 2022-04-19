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В Подмосковье провели проверки нелегальных таксистов

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В Московской области прошли проверки нелегальных таксистов. Об этом 18 апреля говорится на сайте регионального Минтранса.

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В ведомстве отметили, что сократили число проверок легальных перевозчиков, однако усилили противодействие работе нелегальных таксистов.

Так, в аэропорту Шереметьево выявили четырех водителей, которые оказывали транспортные услуги нелегально. В отношении водителей завели административные дела, а автомобили были отправлены на штафстоянку.

По словам начальника Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья Евгении Каретниковой, так называемые «бомбилы» осуществляют перевозки без соответствующих разрешений, не проходят технические и медицинские осмотры, а также не имеют необходимый минимальный трехлетний стаж вождения.

«Пользоваться услугами нелегальных такси небезопасно, также пассажиры не застрахованы на случай аварии», — приводит слова Каретниковой телеканал «360».

С начала года специалисты проверили более 10 тыс. автомобилей и пресекли свыше 3 тыс. административных правонарушений.

Отмечается, что легковой автомобиль такси должен соответствовать стандарту, принятому в регионе: кузов должен быть белого цвета с желтой полосой посередине и серой внизу, а также с шашечным поясом на борту и световым оранжевым фонарем на крыше. В салоне должна присутствовать информация о водителе, таксомоторной компании и тарифах, а также QR-код с действующим разрешением.

8 апреля пресс-служба Минтранса Подмосковья сообщила, что в регионе с начала 2022 года количество ДТП с участием такси уменьшилось на 6% по сравнению с тем же периодом 2021 года. Уточняется, что на сокращение числа аварий с такси повлияли регулярные профилактические работы с таксомоторными предприятиями, которые проводят министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья и региональные контролирующие органы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

31 марта стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин вдвое увеличил субсидию на приобретение автомобилей для такси и каршеринга. Решение об увеличении субсидий будет действовать в течение 2022 года, уточняет НСН.

В январе сообщалось, что в Москве на финальной стадии согласования находится программа запуска беспилотного такси, однако окончательное постановление еще не принято. Программа позволит запустить сервис беспилотного такси в столичном районе Ясенево. В пресс-службе НТИ «Автонет», в свою очередь, подтвердили, что запуск беспилотного такси в России ожидается в 2022 году.

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