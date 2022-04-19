Макрон: Франции не нужен российский газ

У Франции нет нужды в газе из России даже несмотря на то,что Евросоюз зависим от поставок российских энергоресурсов. Такое заявление сделал в понедельник, 18 апреля, президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — высказался он в беседе с телеканалом France 5.

По словам президента, французское правительство делает все возможное для покупки газа «в другом месте».

Макрон при этом акцентировал внимание на том, что необходимо «сделать всё» для принуждения России к остановке спецоперации по защите Донбасса. В качестве шагов на этом пути он предложил ввести запретить нефть из России.

В интервью с France 5 французский лидер также сообщил, что в его планах обсудить во вторник с президентом Америки Джо Байденом и странами Евросоюза введение новых рестрикций против РФ.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Париж с самого начала спецоперации не проявлял ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

31 марта ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Европа столкнется с масштабным кризисом, в случае если поставки российского газа будут прекращены из-за возможной неспособности договориться с «Газпромом» об оплате за топливо в рублях.

По его мнению, кризис в европейских странах на этом фоне возникнет из-за необходимости сокращать работу промышленности, особенно предприятий в химической, металлургической отраслях, а также в машиностроении. Вместе с этим резко возрастет безработица.

23 марта Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Тем не менее многие страны высказались против оплаты российского газа рублями. В частности, 29 марта Макрон в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что оплачивать российский газ в рублях невозможно.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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