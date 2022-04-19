Корреспондент «Известий» рассказал о работе «Искандеров» в ходе спецоперации

Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков во вторник, 19 апреля, рассказал о работе оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» во время специальной военной операции России по защите Донбасса.

«Искандер» находится в круглосуточной боевой готовности. Комплекс способен наносить удары как баллистическими, так и крылатыми ракетами, а время его развертывания — всего несколько минут.

Отмечается, что вся технология применения «Искандеров» отработана: от получения координат цели, до маневрирования после того, как эта цель поражена.

Как подчеркнул журналист, после каждого пуска комплекс меняет свое местоположение, чтобы оставаться неуязвимым и не демаскировать свою позицию.

Уникальность «Искандеров» в том, что их неспособны поразить никакие системы, при условии, что заранее неизвестно время и место пуска.

Ранее, 18 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении четырех складов ВСУ ударами ракет наземного базирования «Искандер». Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских истребителя МИГ-29 в районе населенного пункта Изюм и один Су-25 в районе Авдеевки. Также были сбиты 11 украинских беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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