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ВС России нанесли удар высокоточными ракетами по военному объекту в районе Львова

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Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении воздушно-космическими силами (ВКС) РФ центра логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Львова, в котором находилась крупная партия иностранного оружия. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — рассказал он.

Также Конашенков заявил о том, что высокоточными ракетными ударами уничтожен 124-й объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ.

Кроме того, по словам Конашенкова, 18 апреля также были выведены из строя 16 военных объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских военных и места скопления противника около пунктов Попасная и Барвинково.

17 апреля представитель Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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