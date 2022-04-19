ВС России нанесли удар высокоточными ракетами по военному объекту в районе Львова

Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении воздушно-космическими силами (ВКС) РФ центра логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Львова, в котором находилась крупная партия иностранного оружия. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Уничтожен логистический центр и находившиеся в нем крупные партии иностранного вооружения, поступившие за последние шесть дней на Украину от США и европейских стран», — рассказал он.

Также Конашенков заявил о том, что высокоточными ракетными ударами уничтожен 124-й объединенный центр обеспечения тыла командования сил логистики ВСУ.

Кроме того, по словам Конашенкова, 18 апреля также были выведены из строя 16 военных объектов ВСУ, в том числе два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских военных и места скопления противника около пунктов Попасная и Барвинково.

17 апреля представитель Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

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