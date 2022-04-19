Камала Харрис заявила, что США ввели мораторий на испытания противоспутникового оружия

Вице-президент США Камала Харрис в понедельник, 18 апреля, в ходе посещения базы космических сил «Ванденберг» в Калифорнии заявила о введении Вашингтоном моратория на испытания противоспутниковых ракет прямого взлета (ASAT).

«Эти испытания опасны, и мы не будем их проводить», — приводит ее слова в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

По ее словам, таким образом американские власти стремятся установить новые международные нормы «ответственного поведения в космосе». Вице-президент также призвала другие страны взять на себя аналогичные обязательства и работать вместе.

Как сообщает издание The Verge, США пошли на подобный шаг в свете испытания Россией 15 ноября 2021 года комплекса противоракетной и противокосмической обороны «Нудоль» с ракетой 14А042. Американские власти совместно с Евросоюзом осудили российские испытания якобы из-за большого количества осколков от уничтоженных спутников, которые создают угрозу другим космическим объектам, в частности другим спутникам и МКС.

В мае 2021 года американские военные потерпели неудачу в испытаниях собственной противоспутниковой ракеты Minuteman III. Отмечается, что программа тестового запуска Minuteman III нужна для сбора данных, необходимых для поддержания работоспособности системы.