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Макрон заявил, что Франции не нужен газ из России

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Франция не нуждается в российском газе, хотя Евросоюз зависит от поставок голубого топлива из России. Об этом в понедельник, 18 апреля, заявил президент Пятой республики Эммануэль Макрон.

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«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — отметил он в беседе с телеканалом France 5.

По словам французского лидера, страна прилагает все усилия, чтобы купить газ «в другом месте».

Макрон подчеркнул, что нужно «сделать всё», чтобы Россия была вынуждена остановить спецоперацию по защите Донбасса, в частности, ввести эмбарго и на российскую нефть.

Во время интервью президент Франции также отметил, что планирует обсудить во вторник с американским лидером Джо Байденом и европейскими партнерами новые санкции против РФ.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Париж с самого начала спецоперации не проявлял ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

31 марта ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявил, что Европа столкнется с масштабным кризисом, в случае если поставки российского газа будут прекращены из-за возможной неспособности договориться с «Газпромом» об оплате за топливо в рублях.

По его мнению, кризис в европейских странах на этом фоне возникнет из-за необходимости сокращать работу промышленности, особенно предприятий в химической, металлургической отраслях, а также в машиностроении. Вместе с этим резко возрастет безработица.

23 марта Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, зафиксированным в заключенных ранее контрактах. Тем не менее многие страны высказались против оплаты российского газа рублями. В частности, 29 марта Макрон в телефонном разговоре с Путиным подчеркнул, что оплачивать российский газ в рублях невозможно.

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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