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Калининградский губернатор рассказал о действиях НАТО на границе с областью

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Вероятность провокаций на границе с Польшей и Литвой маловероятна. Такое заявление сделал 19 апреля губернатор региона Антон Алиханов.

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«Не думаю. Мы же граничим не с Украиной, мы граничим с Польшей и Литвой, поэтому не думаю, что они будут что-то предпринимать», — заявил Алиханов «РИА Новости».

В тот же день Алиханов отметил снижение числа самолетов НАТО у границ Калининградской области. При этом в начале спецоперации России по защите Донбасса активность западной военной техники вблизи региона была более интенсивной.

Накануне, 18 апреля, в интервью «Известиям» губернатор Калининградской области заявил, что Россия даст ассиметричный ответ на появление войск НАТО. Алиханов выразил надежду, что у европейцев хватит ума не совершать самоубийственных действий и не нападать на российский регион.

В ноябре 2021 года источники в Минобороны сообщали «Известиям» о внезапно возросшей активности американских самолетов-шпионов в районе Калининграда. При этом впервые разведка столь активно велась не со стороны Балтийского моря, а из воздушного пространства Польши и стран Прибалтики.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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