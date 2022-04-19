В Белом доме прокомментировали получение ноты от России из-за поставок оружия на Украину

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в понедельник, 18 апреля, в ходе брифинга прокомментировала получение ноты от России, касающейся поставок вооружения Украине. Трансляция велась в YouTube канале американской администрации.

«Я не собираюсь спекулировать по поводу пустых угроз или угроз со стороны президента [РФ Владимира] Путина или руководства России», — заявила она.

Так пресс-секретарь Белого дома отреагировала на сообщения американских СМИ о том, что РФ якобы сообщила о «непредсказуемых последствиях» в связи с поставками оружия Киеву.

Кроме того, Псаки подчеркнула, что администрация Байдена фокусируется на отправке Украине «исторического» объема военной помощи и экономического содействия, а также на формировании нового пакета санкций против России.

Ранее, 15 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

14 апреля газета The Washington Post сообщила, что в ее редакцию поступила копия направленной Соединенным Штатам из России ноты с осуждением поставок вооружения НАТО на Украину. По данным издания, в обращении РФ призывала прекратить милитаризацию Украины.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, если бы США хотели установить мир на европейском континенте, они бы перестали обострять ситуацию на Украине поставками вооружения. Он призвал Вашингтон побудить Украину к выполнению условий, которые Москва весьма четко сформулировала.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

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