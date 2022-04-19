Байден проведет переговоры по координации мер против России и поддержке Украины

Президент США Джо Байден проведет переговоры с союзниками, в рамках которых затронет координацию мер против России и поддержку Украины. Соответствующее мероприятие американский лидер намерен провести 19 апреля в преддверии служебной командировки по стране.

«Президент проведет по защищенной линии видеоразговор с союзниками и партнерами, чтобы обсудить продолжающуюся поддержку Украины и усилия по привлечению России к ответственности», — приводит Reuters заявление Белого дома, сделанное в понедельник, 18 апреля.

При этом позиция администрации президента США относительно отправки американских военных на Украину не изменилась — Вашингтон по прежнему не рассматривает соответствующий вопрос, заявила в этот день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

В этот же день официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил о том, что американские военные вскоре проведут курс обучения для группы украинских военнослужащих по обращению с американскими гаубицами, которые Вашингтон направляет Киеву в качестве военной помощи. Он добавил, что американские военные оценивают варианты обучения представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) работе с другими видами оружия.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине.

13 апреля президент США Джо Байден обсудил с украинским лидером Владимиром Зеленским «продолжающуюся поддержку» с американской стороны. В ходе беседы было заявлено о готовности предоставить Киеву дополнительное вооружение, боеприпасы и другую помощь в области безопасности на $800 млн.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проведения Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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