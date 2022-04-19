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Эксперт Новески спрогнозировал проблемы с отоплением следующей зимой в Чехии

Эксперт по энергетике Новески: большинство чехов замерзнут зимой при отказе от газа из РФ
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Отказ от российского газа может привести к тому, что следующей зимой большинство граждан Чехии замерзнут, а к осени основная часть национальной промышленности прекратит свою деятельность. Такими прогнозами поделился эксперт по энергетике Иван Новески.

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В частности, если говорить об остановке работы ряда предприятий, это коснется заводов по производству автомобилей и стекла, что станет стимулом для развития безработицы в стране.

«При остановке поставок российского газа, от которого мы вот уже 50 лет практически на 100% зависим, следующей зимой большинство чешских граждан замерзнут. Возможно, их сочтут счастливчиками, потому что может прийти день, когда живые позавидуют мертвым. Ведь еще до зимы большая часть пока работающей промышленности остановится», — рассказал эксперт в беседе с газетой Parlamentní listy 13 апреля.

Кроме того, по его мнению, эмбарго на газ из РФ может привести к остановке транспорта, производства удобрений и полному коллапсу всей страны.

«Без удобрений не будет урожая, а без урожая нечего будет есть. В буквальном смысле! Какое-то время избранные, наверное, выживут за счет запасов, но для производства и переработки большинства продуктов питания тоже нужен газ», — констатировал Новески.

Он считает, что сейчас призывать к полному эмбарго на газ из РФ могут «либо сумасшедшие, либо преступники».

Ранее, 9 апреля, газета Lidovky в статье о подготовке металлургических заводов Чехии к кризису сообщала, что проводимая властями антироссийская политика может привести к нехватке в стране ряда ресурсов. По данным издания, возможное прекращение поставок из России может привести к дефициту фанеры, слюды, алюминия, никеля, дерева и различных видов асфальта.

8 апреля Евросоюз принял пятый блок санкций против России. Среди новых ограничений значится запрет на импорт энергоресурсов из РФ. В тот же день британское издание Daily Express сообщило, что пять европейских государств возмутились возможностью введения эмбарго на российские энергоносители.

3 апреля министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что страна располагает запасами газа максимум на 34 дня. По его словам, в мае он планирует вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетить с рабочим визитом столицу Катара Доху. Представителя Чехии намерены установить торговые отношения с Катаром, предполагающие поставки углеводородов в страну.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели газа должны были с 1 апреля открыть рублевые счета в российских банках. Почти все страны Евросоюза раскритиковали это решение и заявили об отказе его выполнять.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Началу спецоперации предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей ДНР и ЛНР, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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