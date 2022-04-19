Аналитик Мильчакова назвала факторы укрепления рубля

В текущем году рубль не должен будет упасть ни до 200 рублей за доллар, ни вновь до 100 рублей, несмотря на антироссийские санкции США. Об этом во вторник, 19 апреля, в беседе с агентством «Прайм» рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Наталья Мильчакова.

Как отмечается, у РФ заблокировано только около половины золотовалютных резервов (ЗВР), остальные на сумму более $300 млрд находятся в России. Данные суммы хранятся в наличной валюте, инвестиционном золоте или в китайских юанях. При этом Токио не смог заблокировать ЗВР России, которые находятся в иенах.

«ЦБ РФ проводит интервенции, которые поддерживают устойчивость рубля, но самый главный фактор, позволяющий рублю держаться на плаву, это высокие цены на нефть, которые многократно превышают заложенную в бюджете цену в $42,3 за баррель», — добавила Мильчакова.

Кроме того, высокие цены на главные экспортные товары РФ, в том числе нефть, уголь, газ, зерно, металлы, удобрения, укрепляют рубль. При этом эмбарго на них, введенное некоторыми государствами, лишь позволит пересмотреть географию поставок.

По мнению аналитика, доллар в 2022 году будет в диапазоне между 70 и 100 рублями.

«Но ситуация в экономике, а значит, и на валютном рынке, будет зависеть прежде всего от геополитики. Значит, от этого фактора будет зависеть, насколько резкие краткосрочные колебания может испытывать рубль», — констатировала эксперт.

Ранее, 15 апреля, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк заявил, что доллар будет стоить 85–90 рублей в конце апреля. На курс рубля при этом будут влиять геополитика, а также объем экспорта товаров и сырья из РФ, сообщил эксперт.

По словам специалиста, удержать рубль помогает то, что экспортеры обязаны реализовать 80% валютной выручки. При высоких ценах на товары, которые РФ продает за рубеж, это обеспечивает рекордный профицит платежного баланса.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

4 апреля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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