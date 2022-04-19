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Вооруженные силы России уничтожили логистический центр с западным оружием под Львовом

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Высокоточными ракетами воздушного базирования Воздушно-космические силы (ВКС) России в понедельник, 18 апреля, уничтожили в районе Львова логистический центр и крупные партии вооружения, поступившие на Украину из США и стран Европы. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что удар был нанесен по 124-му объединенному центру обеспечения тыла командования сил логистики украинских войск.

Спецоперация в Донбассе 18 апреля. Текстовая трансляция
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По его словам, там находились крупные партии иностранного вооружения, которые Соединенные Штаты и европейские страны передали Украине за последние шесть дней.

Кроме того, добавил представитель российского оборонного ведомства, были уничтожены крупный склад боеприпасов под Васильковым в Киевской области и завод по ремонту головных частей тактических ракет «Точка-У» в Днепропетровске.

Он также рассказал, что в течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС РФ уничтожены 16 военных объектов Украины. В том числе два пункта управления, два опорных пункта подразделений украинских войск, а также места сосредоточения личного состава и военной техники противника в районах населенных пунктов Попасная и Барвинково.

Ранее в этот день представитель Минобороны отметил, что оперативно-тактическая авиация ВКС РФ нанесла удары по 108 районам сосредоточения личного состава и украинской военной техники. Конашенков добавил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) ВКС России сбили в воздухе три украинских самолета, два МиГ-29 и один Су-25, а также 11 беспилотников.

Накануне в Минобороны заявили об уничтожении оперативно-тактической авиацией 44 военных объектов Украины. Среди них — два командных пункта и локатор подсвета и наведения целей зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Авдеевки.

Тогда же представитель Минобороны заявил, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) высокоточным ударом уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области. При этом он отметил, что ракетные войска и артиллерия ВС РФ поразили 814 объектов ВСУ, среди которых 17 пунктов управления, 111 огневых позиций артиллерии и 684 опорных пункта и района сосредоточения живой силы противника.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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