Израиль нанес удар по ХАМАС в ответ на ракету из сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по цеху производства оружия Исламского движения сопротивления (ХАМАС) в ответ на пуск ракеты из сектора Газа по Израилю. Соответствующее заявление было опубликовано 18 апреля на официальном сайте ведомства.

Боевые самолеты ЦАХАЛ вечером 18 апреля были подняты в воздух, чтобы нанести удар по объекту, в котором, по заявлению израильтян, члены ХАМАС изготавливали для своих целей оружие. Объект был успешно уничтожен.

«Атака была осуществлена ​​в ответ на пуск [ракеты], который сегодня вечером (в понедельник) был перехвачен истребителями ПВО», — пояснил ЦАХАЛ.

16 апреля палестинский Красный Полумесяц сообщил, что более 340 палестинцев 15 апреля пострадали в столкновениях с израильскими военными в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Отмечается, что в Иерусалиме, в частности, пострадали 154 палестинца.

15 апреля агентство Wafa со ссылкой на Красный Полумесяц Палестины сообщило о том, что в результате столкновений с израильскими военнослужащими на территории мечети Аль-Акса в Иерусалиме пострадали минимум 59 палестинцев. Как передало Wafa, военные ворвались в мечеть после утренней молитвы, начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ. В свою очередь, палестинцы пытались отбиваться от нападения израильтян камнями.